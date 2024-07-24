И в Ватикане призвали признать Азербайджан колыбелью Албанской церкви

20:16

В газете L'Osservatore Romano, единственном официальном печатном органе Святого Престола, опубликована статья под заголовком «У истоков христианства. По следам Албанской апостольской церкви в Азербайджане. Путешествие в древнюю Кавказскую Албанию». Автор статьи Росселла Фабиани подробно рассмотрела историческое и культурное наследие христианства в Азербайджане, уделив особое внимание древней Албанской апостольской церкви и ее значению для региона. Объективное изложение фактов и подлинная попытка осветить малоизвестные страницы истории для западного читателя навлекли на автора гнев армянского лобби и его покровителей, и попытки запретить публикацию.

В статье указывается, что Албанская апостольская церковь на Кавказе была создана в IV веке нашей эры. Подчеркивается, что древняя Кавказская Албания простиралась от гор на севере до реки Араз на юге, от Каспийского моря на востоке до границ Грузии (тогда Иберии) на западе: «Сегодня на ее территории находится Азербайджан, где мы проехали почти 3 000 км, чтобы обнаружить следы этой древней церкви, которая до сих пор существует благодаря удинской общине. Кавказская Албания была одной из первых в мире, принявшей христианство, распространенное проповедником Елисеем, учеником апостола Фаддея. Елисей, посланный на Кавказ первым патриархом Иерусалима Святым Иаковом, по его собственным словам, вдохновленный жизнью Иисуса, как ему преподнёс это Фаддей, посеял «семена» древней Албанской апостольской церкви восточного обряда на Кавказе». Отмечается, что путешествие Елисея было долгим. Он отправился из Иерусалима, прошел через несколько стран и прибыл в село Киш в Шекинском районе - место, которое благодаря вкладу различных языков и племен сформировало многовековую историю, создав плюралистическую, полиэтническую и мультикультурную идентичность. Здесь он основал первую церковь Кавказской Албании.

Письменные источники и материальные культурные образцы доказывают существование здесь с I века большой мозаики из 26 племен, где доминирующей этнической группой были албаны. Среди них были геллы, леги, удины (считающиеся прямыми наследниками албанов), гаргары, чилбы, сильвы, лупены, совды и каспии. Хотя известно, что Азербайджан был домом для общин с различными культурами и религиями, мало кто знает, что он был колыбелью Албанской апостольской церкви восточного обряда, созданной в центре большого королевства, известного как Кавказская Албания, которая сейчас считается исчезнувшей, хотя церковь и община все еще существуют. Существование этой цивилизации и церкви долгое время оставалось неизвестным, пока в 1937 году грузинский лингвист Илья Абуладзе, исследуя армянскую рукопись, не обнаружил ряд необычных алфавитов. В 1947 году во время строительства большой плотины в городе Мингячевир в Азербайджане были обнаружены новые надписи, идентичные найденным в армянской рукописи. Через несколько лет - в 1952 году была найдена новая рукопись, состоящая из того же алфавита, что и предыдущие. В мае 1975 года после пожара, уничтожившего ряд мест в монастыре Святой Екатерины на горе Синай в Египте, под обрушившимся полом обнаружилось уцелевшее помещение. Там с XVIII века хранилось 1 100 рукописей, из которых 140 были грузинского происхождения. Среди них две играли решающую роль: N Sina 13 и 55, кодексы, написанные на пергаменте. Две рукописи X века представляли собой палимпсесты (в древности так обозначалась рукопись, написанная на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении - ред.) с текстом на албанском языке, расположенным в два столбца без пробелов между словами.

После сравнения письма двух палимпсестов с алфавитом Матенадарана MS, 7117 и надгробными надписями, обнаруженными в Азербайджане в 1947 и 1952 годах, немецкие ученые Йос Гипперт и Вольфганг Шульц пришли к выводу, что две грузинские рукописи N Sina 13 и 55 были составлены на албанском языке и являлись частью не дошедшей до нас рукописи. Но прежде всего синайские палимпсесты доказывали преемственность между литургическим языком албанцев и современным удинским языком. В статье также отмечается, что на основе этих находок можно утверждать, что средневековые письменные источники, утверждающие, что первые церкви в Кавказской Албании относятся к I веку, были правы. В этом отношении незаменимы мысли, написанные Моисеем Каланкатуйским (VII век) в книге «История Албании»: «В Иерусалиме Елисей был назначен святым Иаковом, братом Иисуса, первым патриархом Иерусалима. Елисей принял Восток как дар. Он пришел в село Гис (Киш), расположенное на севере Азербайджана, основал здесь церковь, принес в жертву животное. Это место - первоисточник наших церквей, основа древних столиц и начало места величия». Однако только в середине IV века (после Миланского эдикта 313 года) албанские цари официально приняли христианство и начали чеканить местную монету в Габале, первой столице Кавказской Албании. Это было началом второго этапа развития христианской архитектуры, который продолжался с IV по VII век. Таким образом, христианство стало важным фактором объединения многоплеменного Албанского государства. Места, где располагались памятники древних верований, послужили основой для строительства базилик и церквей. В XII веке Албанская церковь переживала период возрождения. В этот период строились новые церкви, реставрировались самые древние, создавались новые архитектурные образцы.