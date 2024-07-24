Украина на повестке дня в Турции

Совет безопасности Турции призвал активизировать многосторонние усилия для урегулирования ситуации в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации президента Турции по итогам заседания Совбеза.

Согласно информации, одной из основных тем повестки были продолжающиеся антитеррористические операции Турции против группировок РПК и ИГИЛ, в том числе на территории Сирии и Ирака.

«Было отмечено, что усилия Турции в борьбе с терроризмом при искреннем сотрудничестве стран региона обеспечат прочную основу для решения общих вопросов безопасности, а также защиту территориальную целостности, суверенитета Ирака и Сирии», - говорится в сообщении.

Совбез Турции также обсудил достигнутые успехи и предстоящие шаги в борьбе с террористической группировкой FETÖ, и подчеркнул необходимость немедленного прекращения кровопролития в секторе Газа.

«Совет безопасности подчеркивает неизменность позиции Турции в вопросе двухгосударственного урегулирования кипрского вопроса, где турки-киприоты будут иметь равные суверенные права и международный статус, в Турецкая Республика Северного Кипра станет равноправным членом международного сообщества.

В контексте ситуации в Украине Совбез подчеркнул необходимость активизации многосторонних и искренних усилий для установления справедливого и прочного мира, отсутствие которых может привести к еще большему обострению конфликта», - говорится в сообщении.