Россия дает «советы» Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский «должен прислушаться к условиям» президента России Владимира Путина для начала мирных переговоров, так как «лучшего предложения Киев от Москвы не получит», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

По его словам, «Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, их отвергал именно президент Украины Владимир Зеленский».

«Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад предложения, и советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», - сказал Небензя.