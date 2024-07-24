Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал свой последний телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, обвинив нынешнюю администрацию в Вашингтоне во вторжении России в Украину.

«Президент Владимир Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. И я сказал, что мы должны закончить эту войну. Это военная машина. Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают - они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не состоялось.

И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но много украинцев было убито. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться. Байден не должен был допустить этого. Это было легко остановить.

Президент (России Владимир) Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один - цены на нефть были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин.

Как только пришло новое правительство (Джо Байдена), нефть подорожала почти на 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть, и внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него. Это увидели Путин, президент Китая Си (Цзиньпин), сильные парни, сильные люди».