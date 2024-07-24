Россия импортирует западные чипы через тысячи подставных компаний

России удалось обойти запрет на поставку западных полупроводников, которые могут быть использованы для производства вооружений. В IV квартале 2023 года их импорт практически сравнялся с импортом в конце 2021 года.

Для обеспечения закупок была создана огромная сеть подставных компаний, а значительная часть чипов поступала через Гонконг, показало расследование The New York Times (NYT) на основании анализа почти 800 000 товарных партий, таможенных, корпоративных и санкционных данных.

Правда, в этом году поставки через Гонконг и Китай, другой центр параллельного импорта электроники, резко сократились. Свою роль могло сыграть ужесточение санкций США, которое стало грозить попаданием в черный список банкам, обслуживающим расчеты за подобные операции.

За период с начала войны более 6000 фирм обеспечили поставку в Россию запрещенных чипов почти на $4 млрд, показал анализ NYT. Хотя их американские и европейские производители, соблюдая санкции, не работают с Россией, посредники подключаются после того, как чипы попадают к международным дистрибуторам – в Гонконге, Китае, Турции, Индии, Сербии и Сингапуре. Если у какой-то из фирм возникают сложности или ее начинают подозревать в работе на Россию, на ее месте тут же возникает другая, нередко с теми же владельцами.