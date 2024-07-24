Трамп рассказал, почему Байден снялся с выборов

В интервью Fox News Трамп заявил, что демократы фактически сместили собственного кандидата.

«Это был переворот. Они не хотели, чтобы он баллотировался. Он сильно упал в опросах, и они думали, что он проиграет. Они пришли к нему и сказали: ты не можешь выиграть гонку», - пояснил Трамп.

Он добавил, что «на публику представители Демократической партии были милы с Байденом, но за кулисами вели себя достаточно жестко по отношению к политику». Трамп подчеркнул, что «последующее обращение президента США к нации, в котором он заявил о выходе из гонки в пользу нового поколения, было ужасным».

«Он выглядел так, будто у него были проблемы. Это была нехорошая речь», - резюмировал экс-президент США.