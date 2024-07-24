Россия открывает новый фронт

В настоящее время ВС РФ группируются вблизи города Пологи, чтобы наступать оттуда вглубь Запорожья.

Расположенный в этом направлении населенный пункт Гуляйполе является важным стратегическим и логистическим пунктом. Если россияне возьмут его, Украина окажется под давлением.

Издание также отмечает, что Украина также готовится к контрнаступательным действиям, которые могут начаться осенью.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска готовятся к началу новой волны наступления на Запорожскую область.

«В последнее время мы наблюдаем странные движения со стороны российских войск. Например, обращают внимание на концентрацию сил в Запорожской области. На этот раз они стягивают войска из разных регионов, включая Новоазовск и Донецк. Их маршрут теперь не через Бердянск или Приморск, а в направлении Розовка - Пологи и Токмак, находящиеся ближе к линии фронта», - подчеркнул Андрющенко.