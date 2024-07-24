Что творится в Дагестане? обновлено 22:53; видео

В данный момент с заблокированными в одной из квартир Каспийска идут переговоры.

По предварительной информации, там находятся подозреваемые в причастности к подготовке терактов.

*** 22:16

Неизвестные захватили квартиру в жилом доме в Каспийске (Республика Дагестан) и угрожают взрывом, пишут российские СМИ.

На месте происшествия работают ОМОН и сотрудники МВД. Жителей многоэтажки эвакуировали.