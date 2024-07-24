Глава МИД Украины ответил, на чьей стороне Китай

Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью ТСН по итогам визита в Пекин.

«Они придерживались своей терминологии - «украинский кризис», - сказал Кулеба.

Министр сказал, что глава китайского МИД заявил, что в Украине нужен «справедливый и длительный мир». При этом Кулеба не ответил на вопрос, какой мир КНР считает «справедливым».

«Оставьте это дипломатам», - сказал он.

Также, отвечая на вопрос, «есть ли ощущение, что Китай может стать на сторону Украины», министр сказал, что «Китай будет стоять только на стороне Китая».

Кулеба также не ответил на вопрос, будет ли Китай на втором саммите мира, а также ушел от ответа на вопрос, говорили ли они с китайским коллегой о военной помощи Пекина России.

Кроме того, министр призвал не педалировать тему Тайваня, поскольку «никто не ставит под сомнение суверенитет Китая над Тайванем».

В том числе, по его словам, не ставят под сомнение китайский суверенитет над островом «ни один из наших партнеров в Европе и Америке».