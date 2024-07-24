Юлия Медведева, специально для haqqin.az 23:06

Минфин США предупредил индийские банки, что в случае их сотрудничества с российскими партнерами, обслуживающими военно-промышленный комплекс РФ, они потеряют доступ к финансовой системе США. Индийский бизнес находится сейчас между жадностью, страхом и завистью. Жадностью – потому как бизнес с Россией сулит невиданные прибыли. Страхом – потому как американцы требуют сокращения его объемов в тех отраслях, которые помогают россиянам обходить санкции. Ну а о зависти – чуть ниже.

Встреча премьера Моди с российским лидером Владимиром Путиным индийский бизнес откровенно взбудоражила. Ну как же, на этой встрече поставлена задача достичь к 2030 году товарооборота в 100 миллиардов долларов. Каковая, по всей видимости, будет выполнена досрочно, поскольку двусторонний товарооборот в 2023-24 годах уже составил около 65 миллиардов, из которых 60 миллиардов приходится на российские энергоносители. Но, как говорится, не «нефтью единой». Индийских бизнесменов гложет зависть по поводу того, с какой легкостью Китай зашел на российские рынки. Им хочется такого же блицкрига в экономической экспансии. Причем сразу в широком спектре отраслей: от химикатов, микроэлектроники, бытовой электроники до машиностроения, медицинских устройств и сельскохозяйственной продукции. Причем они всерьез считают, что смогут обеспечить качество данной продукции не ниже китайского. Да даже если ниже – в индийских масс-медиа проскакивает мысль, что российский потребитель, лишившись западных брендов, и это возьмет. И будет вполне себе счастлив. Потому как «сделано в Индии» - это само по себе знак качества, потребители будут счастливы.

А тут американцы, в частности заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, которые до недавнего времени позволяли своему стратегическому партнеру в Индо-Тихоокеанском регионе торговать с Россией беспрепятственно, поскольку от российского экспорта нефти в Индию Москва теряла немногим меньше, чем зарабатывала – 30 миллиардов долларов платежей за российскую нефть так и зависли в воздухе. Но когда речь зашла о высокотехнологичном экспорте, пусть и низкокачественном, но для нынешней российской экономики и это хлеб с маслом – тут-то администрация США высказала твердое «нет». Поумерьте, дескать, аппетиты индийские бурра сахибы, «важные господа», пора и честь знать, и в обходе антироссийских санкций какие-то края видеть. Американцы действуют в рамках привычной для западного менталитета логики: мы дали вам неплохо заработать, теперь ваша очередь пойти нам навстречу. Римское право, классическое Do, ut des и Do, ut facias, что в переводе «даю, чтобы ты дал». Вот только для Индии это не работает. Там сразу же поднялась волна: «А почему это на контрактах с Россией дали заработать только нефтетрейдерам и нефтепереработчикам? А мы чем хуже, где наш заработок?» Иными словами, «верните ту прибыль, которую мы уже подсчитали и уже считаем своей». Вот эта специфика индийской ментальности совершенно американцам не понятна. А индусы теперь будут за, как они на полном серьезе считают, за упущенную, по их мнению, выгоду бороться. Категорически наплевав на американо-индийское стратегическое партнерство.