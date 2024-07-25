Петербург заполонили помилованные Путиным киллеры

Осужденные за насильственные преступления бывшие участники войны в Украине, помилованные президентом РФ Владимиром Путиным, находятся на особом контроле у правоохранительных органов, сообщил журналистам начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

«Мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить. Но это те, с которыми был контакт, которые сотрудничали. Не все освобожденные так поступают. Я стараюсь следить за какими-то одиозными товарищами, про которых знаю, что они точно опасные», - сказал Яшков.

Он отметил, что один из освободившихся бандитов работает таксистом. Яшков разослал оперативникам его фотографии, так как боится за клиентов. Он добавил, что не верит, что такой человек исправился. Следователь также отметил, что освободившихся убийц хватает.

«Думаю, что их хватает. Но я могу говорить только про тех, кого лично знаю. Пока что могу четко назвать двоих. Я в них уверен, что они не удержатся», - уточнил он.

При этом Яшков подчеркнул, что инцидентов среди участников войны в Петербурге практически не было, кроме стрельбы в ресторане «Чабрец». Тогда Алексей Исаков, освободившийся из колонии и воевавший в Украине, застрелил своего знакомого из-за долга в 5 млн рублей.

Как отмечали журналисты, российские военные, вернувшиеся с войны в Украине, совершили не менее 83 преступлений. Большинство преступлений совершили бывшие заключенные, которые были помилованы для участия в войне в составе ЧВК «Вагнер». Не менее 37 бывших зэков снова совершили убийства после возвращения с войны.

В конце января прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что участники вторжения в Украину - это те люди, которым можно будет «передать Россию». По его мнению, в перспективе именно они займут высокие руководящие должности в управлении государством.