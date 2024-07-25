Томас Пильц, специально для haqqin.az, Франкфурт-на-Майне 00:15

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправит военных ФРГ в Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты немецкими истребителями. Об этом он сказал во время общения с гражданами в Саарбрюккене. Родовая травма Германии – «никакой войны с Россией» - требует от любого германского канцлера предельной тактичности в данном вопросе. Что создает для Шольца определенные проблемы: с одной стороны, агрессия России должна сдерживаться, в этом у него нет сомнений. С другой – это сдерживание должно выглядеть так, чтобы это исключало всякий намек на российско-германское противостояние.

С одной стороны, выглядит трусостью и нерешительностью со стороны Шольца - непонимание угроз, которые создала Россия европейской безопасности. Но, с другой стороны – вполне взвешенным подходом, когда Германия взвешивает все риски и учитывает свою ранимость в данном вопросе. «Мы не будем делать ничего, что привело бы к войне между Россией и НАТО. Вот почему я остаюсь предельно ясным в своих заявлениях. Я не посылаю солдат в Украину. Я не буду сбивать российские самолеты и ракеты немецкими летчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать», - заявил Шольц, предельно четко обозначив свою позицию по данному вопросу. И в то же время Германия на сегодняшний день является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 миллиардов евро.

Какая-то странная трусость получается, особенно учитывая наращивание программ концерна Rheinmetall, который только на расширение военного производства своей продукции готов за два предстоящих года выделить около семи миллиарда евро – сумму, вполне сопоставимую с тем, что вкладывает частный американский капитал в развитие собственного военно-промышленного комплекса. «Никаких немецких солдат на украинской земле и никакого немецкого участия в украинских событиях» - принцип, которому готов следовать Берлин. Но при этом он готов предоставить Украине максимум возможностей для ведения войны против России. С небольшими оговорками, которые, впрочем, носят достаточно условный характер. Европа – она такая. Есть зазор между словом и делом, но это только на первый взгляд, вскоре выясняется, что этот зазор весьма условный и что на самом деле заявления политиков не следует воспринимать так, как их трактуют СМИ, гоняясь за кликабельными заголовками.