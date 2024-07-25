Азербайджан выдал Бекджанова Туркменистану

Азербайджан экстрадировал на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Туркменистана гражданина этой страны, обвиняемого в изготовлении фальшивых денег, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Гаджымухаммет Бекджанов (1994 г. р.) был объявлен в международный розыск в 2019 году и арестован в Азербайджане в марте 2024 года.

Мужчина был передан компетентным органам Туркменистана после экстрадиции специальным конвоем Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.