Азербайджан выдал Бекджанова Туркменистану
Азербайджан экстрадировал на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Туркменистана гражданина этой страны, обвиняемого в изготовлении фальшивых денег, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
Гаджымухаммет Бекджанов (1994 г. р.) был объявлен в международный розыск в 2019 году и арестован в Азербайджане в марте 2024 года.
Мужчина был передан компетентным органам Туркменистана после экстрадиции специальным конвоем Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.