Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 00:43

Украина не будет ждать, пока западные союзники разрешат ей наносить западным оружием ответные удары по целям на территории Российской Федерации, а будет собственными ракетами уничтожать российскую инфраструктуру. Картине войны, когда Россия в одни ворота бомбит объекты по всей Украине, скоро будет дан зеркальный ответ. Об этом в беседе с редакцией haqqin.az сказал американский политтехнолог и политический эксперт Джейсон Смарт, комментируя заявление президента Зеленского о том, что Украина разрабатывает собственные ракеты дальнего радиуса действия и близка к их применению. «Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это трудная задача, постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров», - отметил, в частности, Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, задачей ВСУ остается постоянное эффективное поражение российских войск, их логистики, а также значимых позиций «не только непосредственно на фронте, но и по всей доступной глубине». Одна из целей украинского руководства заключается в том, чтобы поднять для россиян цену войны. «Большинство населения России не ощущает на себе войну, - отметил Джейсон Смарт. - Но наступит время, когда ВСУ тоже начнут уничтожать критически важную российскую инфраструктуру, в результате чего жители российских городов, а также предприятия и заводы останутся без электричества. Наступит момент, когда за каждой атакой на украинские города последует ракетная атака по объектам военной сферы внутри России. Украина вправе применять свои ракеты в отражении российской агрессии. Это новый ход войны, где, в отличие от Кремля, украинская армия не будет третировать гражданское население, уничтожая больницы и жилые массивы, а будет бомбить военные цели на всей территории Российской Федерации». По словам эксперта, украинцы вплотную занялись модернизацией своих ракет, и, судя по всему, им понадобится меньше года, чтобы наладить производство ракет, бьющих на расстояние от 700 до 1.000 километров.

Артур Плокшто, преподаватель Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса (LKA), напомнил в интервью haqqin.az, что Украина еще с советских времен имела развитую военную промышленность – авиаконструкторское бюро «Антонов», производственное объединение «Луч» с большим опытом в конструировании баллистических ракет и производстве ракетных двигателей, запорожский «Мотор Сич» - одно из лучших предприятий по разработке, производству, ремонту и обслуживанию реактивных авиационных двигателей… «У Киева в первую очередь есть конструкторский потенциал, чтобы наладить производство крылатых и баллистических ракет, - отметил Плокшто. - Из собственно украинских разработок мы еще два года назад видели высокие качества ракет «Нептун», которыми были уничтожены корабли Черноморского флота РФ. У Киева есть несколько модификаций этих ракет. То есть налицо обладание технологиями их производства. Отмечу также, что основная советская межконтинентальная ракета была разработана в днепропетровском КБ «Южное», которое наряду с разработкой межконтинентальных баллистических ракет занималось космическими ракетами-носителями и аппаратами. Так что в плане ракетной техники Украина была даже более развитой, чем РСФСР. Насколько мне известно, сейчас украинцы модернизируют свои ракеты «Нептун-360» для ударов по наземным целям. Украинские официальные лица сообщали, что дальность этой ракеты будет доведена до 700 километров. Для сравнения напомню, что расстояние от Киева до Москвы составляет 870 километров. Для того, чтобы осуществить удар по Москве, украинская ракета должна быть крылатой и оснащенной системой огибания рельефа местности. Другими словами, украинские конструкторы должны создать аналог американских «томагавков». Полагаю, именно над этим они сейчас и работают. Отмечу также, что в конце прошлого года ВСУ нанесли ракетный удар по самой западной точке полуострова Крым – по мысу Тарханкут. Позднее стало известно, что удар этот был осуществлен модернизированной ракетой «Нептун». По мнению литовского аналитика, у промышленности Украины есть технические возможности создавать ракеты дальнего радиуса действия.

«Сложность в том, что для адекватного ответа на российские атаки Украина должна наладить их поточное производство, - отметил Артур Плокшто. – Следует также учесть, что украинские предприятия по производству ракет станут целью для российских «Искандеров», «Кинжалов» и пр. Поэтому ракетное производство должно быть налажено либо за пределами Украины, либо на значительном расстоянии от российских ракет среднего радиуса действия, скажем, где-нибудь на западе Львовской области…» По словам Плокшто, исход войны зависит от точности ударов ВСУ по объектам в глубине российской территории. «В Москве никто не чувствует, что их страна воюет, - констатирует эксперт. - А вот уничтожение российской энергетической инфраструктуры, когда москвичи и питерцы будут сидеть без света, может кардинальным образом изменить общественное мнение в России». Как и многие другие военные эксперты, Плокшто убежден, что в данное время наибольшая опасность для Украины исходит от планирующих бомб УМПК и ФАБ-3000, почти беспрепятственно используемых российской армией.