Известно, что социалистический эксперимент довел остров Свободы до ручки, лишив людей вместе со свободой и самых элементарных благ. Последние новости с Кубы указывают на то, что дно, на котором оказалось кубинское общество, еще больше углубилось в последние годы.

Сам преемник братьев Кастро президент Даниэль Диас-Канель, обращаясь на минувшей неделе к Национальной ассамблее, местному парламенту, признал, что экономическая ситуация очень тяжелая, и правительству больше не удается снабжать население теми продуктами, которое люди получают по карточкам. Это, по его словам, ведет к насилию, росту наркомании и алкоголизму, к вандализму. Беспрецедентное признание руководителем Кубы ужасного положения вещей.