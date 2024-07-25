Было плохо, стало хуже на том берегу
Известно, что социалистический эксперимент довел остров Свободы до ручки, лишив людей вместе со свободой и самых элементарных благ. Последние новости с Кубы указывают на то, что дно, на котором оказалось кубинское общество, еще больше углубилось в последние годы.
Сам преемник братьев Кастро президент Даниэль Диас-Канель, обращаясь на минувшей неделе к Национальной ассамблее, местному парламенту, признал, что экономическая ситуация очень тяжелая, и правительству больше не удается снабжать население теми продуктами, которое люди получают по карточкам. Это, по его словам, ведет к насилию, росту наркомании и алкоголизму, к вандализму. Беспрецедентное признание руководителем Кубы ужасного положения вещей.
По данным Miami Herald, в 2021 году на Кубе произошел скачок убийств на 22%, а за более длинный период, с 2016 по 2021 год рост убийств составил 131%. Это сопровождалось ростом и воровства, и преступлений с использованием насилия. Перестали быть редкостью массовые уличные столкновения с применением холодного оружия.
Другим показателем колоссального неблагополучия стало резкое падение численности населения. Лишь за два года, 2021-2022, по данным демографов, остров покинуло почти 1,8 миллионов человек! Это при десятимиллионном населении просто стремительный исход.
Премьер-министр Мануэль Марреро описывает состояние экономики Кубы как «военное», и сообщает, что на Кубе отныне можно будет принимать к оплате доллары: хоть какая-то надежда на облегчение состояния финансов.