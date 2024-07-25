Илья Новиков стал террористом

Журналисты отмечают, что рядом с именем Новикова в списке значится звездочка, что означает подозрение в терроризме. При этом о возбуждении против него дела по одной из статей, связанных с ним, не сообщалось.

Гагаринский суд Москвы 11 июня этого года приговорил известного юриста и бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова к восьми с половиной годам колонии общего режима заочно. Поводом для преследования Ильи Новикова стало его интервью, вышедшее в апреле 2022 года на YouTube-канале «Популярная политика». Там юрист говорил о причастности военнослужащих РФ к массовым убийствам мирных жителей и другим военным преступлениям в Буче. По версии суда, тем самым он публично распространял «заведомо ложную информацию» об армии РФ.