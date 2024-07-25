Харрис бросает вызов Трампу

Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что готова к дебатам с республиканцем Дональдом Трампом. Ее слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

"Меня спрашивают о дебатах, и я скажу вам, что готова к дебатам с Дональдом Трампом. Я согласилась на проведение дебатов 10 сентября, как было согласовано ранее. Он также дал на это согласие", - заявила Харрис в беседе с журналистами по возвращении в Вашингтон из Хьюстона (штат Техас).

Выдвижение Харрис кандидатом от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства поддержал ранее вышедший из предвыборной гонки президент США Джо Байден.

По оценкам Харрис, Трамп, требуя смены площадки для проведения дебатов, фактически "дает задний ход". Ранее республиканец заявил, что хочет провести следующие дебаты на телеканале Fox News, а не на площадке телекомпании ABC. Трамп объяснил это предвзятостью ABC. Дебаты на ABC запланированы на 10 сентября.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.