Первая группа азербайджанских спортивных журналистов, в числе которой был и корреспондент haqqin.az, прибыла в Париж 25 июля. Уже сегодня тут состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр.

Вместе с представителями СМИ по маршруту Баку – Стамбул – Париж на Олимпиаду отправились также некоторые сотрудники Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации баскетбола Азербайджана (сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 стартует на Олимпиаде 30 июля).

Аккредитация на Игры равносильна визе в Шенгенскую зону. Это заметно облегчило задачу тем, у кого в паспорте не было «шенгена». Не пришлось собирать кучу документов для посольства Франции. Обладателям заветных бейджиков до 8 октября гарантирован въезд в страны Шенгенской зоны.

По прибытии в аэропорт Шарль Де Голль нас уже при выходе из самолета встретили несколько волонтеров.