Как Анна Саркисян помогла азербайджанцам после долгой дороги в Париж Haqqin.az с Олимпиады
Первая группа азербайджанских спортивных журналистов, в числе которой был и корреспондент haqqin.az, прибыла в Париж 25 июля. Уже сегодня тут состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр.
Вместе с представителями СМИ по маршруту Баку – Стамбул – Париж на Олимпиаду отправились также некоторые сотрудники Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации баскетбола Азербайджана (сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 стартует на Олимпиаде 30 июля).
Аккредитация на Игры равносильна визе в Шенгенскую зону. Это заметно облегчило задачу тем, у кого в паспорте не было «шенгена». Не пришлось собирать кучу документов для посольства Франции. Обладателям заветных бейджиков до 8 октября гарантирован въезд в страны Шенгенской зоны.
По прибытии в аэропорт Шарль Де Голль нас уже при выходе из самолета встретили несколько волонтеров.
Избежав очередей, мы легко прошли паспорт-контроль. Затем проследовали в пункт, где наши аккредитации были активизированы. Там же журналистам раздали карточки для бесплатного пользования всеми видами общественного транспорта в Париже и в его пригородах.
Но это было не все. Нужно было получить отдельный билет на церемонию открытию. Для этого необходимо было приехать в главный пресс-центр. Интересно, что здесь помощь азербайджанской делегации оказала сотрудница пресс-центра… Анна Саркисян. Как рассказала Анна haqqin.az, она из Киева., окончила там Политехнический институт и уже несколько лет является бизнес-аналитиком, но при этом пробует себя в разных сферах. Девушка была очень любезна и заслужила благодарность азербайджанских журналистов. Но фотографировать себя не разрешила. А потому используем фото Анны из ее Instagram.
В отель мы попали только под вечер. Но главное, что задачи на первый день выполнены. 26 июля нас ждет церемония открытия, а 27 июля азербайджанские спортсмены выступят сразу в пяти видах спорта. Олимпиада начинается!