Подробности визита Нетаньяху в США

Президент США Джо Байден в четверг принял в Овальном кабинете Белого дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Главной темой встречи, по сообщениям представителей администрации США, стала возможность заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников с радикальной группировкой ХАМАС.

Перед началом встречи лидеры не ответили на вопросы репортёров и ограничились краткими заявлениями. В частности, Нетаньяху поблагодарил Байдена, который на днях сообщил об отказе баллотироваться на второй президентский срок, за "50 лет поддержки государства Израиль". Байден в политике более 50 лет - он впервые был избран в Сенат в 1972 году.

Обращаясь к Нетаньяху, президент США отметил, что им необходимо многое обсудить. Представитель Белого дома Джон Кирби впоследствии заявил, что в ходе встречи президент ещё раз подчеркнул необходимость скорейшего достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа - по крайней мере на шесть недель.

Байден и Нетаньяху также встретились с семьями удерживаемых ХАМАС заложников, имеющих гражданство США и Израиля.

Сообщалось, что Нетаньяху встретится также с вице-президентом Камалой Харрис, ставшей после отказа Байдена предполагаемым кандидатом в президенты от демократов. Премьер Израиля намерен посетить и её предполагаемого республиканского соперника на выборах, бывшего президента США Дональда Трампа.