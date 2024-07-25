Приговоренный к смерти гражданин Германии воззвал к Лукашенко

Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни и участвовавший в войне в Украине против России, рассказал в эфире белорусского государственного телевидения 25 июля, что «должен был выполнить задание» Службы безопасности Украины (СБУ) в Минске.

Он заявил, что «в настоящее время в Украине действует около 132 формирований из иностранных наемников. Кригер отправлял заявки о своем участии во все, контакты которых смог найти». Одно из формирований якобы откликнулось быстрее других и предложило ему вступить в свои ряды после тренировок.

«В одном из таких разговоров поступило предложение вылететь в Минск для выполнения важных заданий. Сейчас я думаю, СБУ использовала меня для выполнения нужных им заданий в Минске. Тогда мне это не казалось странным. В немецких СМИ постоянно говорят, что стоит доверять украинским властям», - заявил гражданин ФРГ телеканалу «Беларусь 1».

Немец также выразил надежду, что белорусский лидер Александр Лукашенко еще может отменить приказ о его казни. При этом добавив, что «власти его родной страны (ФРГ) категорически не хотят идти на контакт с Минском и обсуждать этот вопрос, хотя члены семьи Кригера добиваются этого всеми силами».