Турция перехватила украинский безэкипажный катер

Полицейская служба Стамбула сообщила, что аппарат имел размеры три метра на метр и предположительно приплыл из северной части Черного моря. Команды турецких военно-морских сил «обезопасили» его, цитирует агентство AFP заявление полиции, в котором не уточняется, что конкретно они сделали. Прокуратура начала расследование.

Турецкие власти сообщили, что военно-морской флот страны перехватил в Черном море недалеко от Стамбула безэкипажный катер.

Турецкий телеканал NTV привел несколько деталей, которые в официальных заявлениях не упоминались: что аппарат был начинен взрывчаткой и, вероятно, принадлежал Украине. На корпусе аппарата заметен логотип украинской компании ОККО — сети автозаправочных станций, которая также известна своей помощью ВСУ.

Украина действительно широко применяет безэкипажные катера и неоднократно атаковала ими российские боевые корабли с экипажем, что признавали обе стороны.

В январе Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые, насколько известно, также применяют как Россия, так и Украина.