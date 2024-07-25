Харрис с Трампом идут ноздря в ноздрю
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сокращает разрыв с противником от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют опросы New York Times и исследовательского института Siena College.
Сейчас Харрис набирает 47% среди опрошенных избирателей, в то время как за Трампа собирается проголосовать 48%. Это существенный рост в сравнении с опросом, проведенным газетой в начале июля — после провального выступления бывшего кандидата в президенты от демократов Джо Байдена — когда последний отставал от Трампа на 6 процентных пунктов.
Харрис смогла сплотить демократических избирателей, которые ранее сомневались в кандидатуре Байдена. Сейчас 90% опрошенных демократов выразили энтузиазм по поводу ее номинации.
Вместе с тем большинство опрошенных мужчин собирается голосовать за Трампа, а женщины собираются голосовать за Харрис, выявил опрос.
В четверг опрос портала Axios cовместно с Generation Lab показал, что рейтинг Харрис опережает Трампа на 20 процентных пунктов среди молодых американских избирателей.