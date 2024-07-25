Глава МИД Украины выступил с резким заявлением после переговоров в Китае

Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН, комментируя итоги визита в Китай.

"Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения”, — сказал он, отвечая на вопрос, подталкивал ли Пекин Киев к переговорам.

По его утверждению, западные страны, поддерживающие Украину, не пытаются склонить ее к переговорам.

"И это не просто дипломатические слова, это реальная позиция", — добавил дипломат.