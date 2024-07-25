Директор ФБР сомневается, что в Трампа попала пуля

У директора ФБР Кристофера Рэя есть некоторые сомнения относительно того, действительно ли во время покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании ему в ухо попала пуля. Об этом пишет The Guardian.

"Вскоре после того, как нападавший открыл огонь на его митинге в Батлере, штат Пенсильвания, Дональд Трамп заявил, что припас, который попал ему в ухо и вызвал кровотечение, был именно пулей. Но вчера, давая показания в юридическом комитете Палаты представителей, директор ФБР Кристофер Рэй сказал, что неясно, действительно ли это было так, или в Трампа попала шрапнель", – пишет издание.

Отмечается, что Трампа критиковали за то, что он не предоставлял информации о состоянии своего здоровья после покушения, в результате которого один участник митинга погиб, а другие были ранены.

Он обнародовал записку о своем выздоровлении после ранения от бывшего врача Белого дома и нынешнего конгрессмена-республиканца Ронни Джексона, но не позволил медицинским работникам, которые его лечили, публично говорить о его состоянии.