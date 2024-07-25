Россия закупает западные технологии в Гонконге

По данным The New York Times, компании, расположенные по этому адресу, приобрели миллионы чипов и датчиков для российских военно-технологических компаний, многие из которых попали под санкции американского правительства.

В неприметном офисе на седьмом этаже по адресу 135 Bonham Strand в финансовом районе Гонконга работают по меньшей мере четыре компании с теневой миссией - они способствуют незаконной продаже западных технологий в Россию.

С момента начала войны в Украине в Россию поступило чипов на сумму около 4 миллиардов долларов через более чем 6000 компаний.

Однако эти компании - важнейшее звено в цепи, соединяющей американские исследовательские лаборатории с китайскими заводами, российскими производителями оружия и полями сражений на Украине, и знак того, что правительство США и технологические гиганты не могут контролировать, куда уходят их технологии.

Несмотря на то, что Запад стремился перекрыть доступ к полупроводникам посредством торговых ограничений, Россия создала настолько надежную параллельную цепочку поставок, что за последние три месяца 2023 года импортировала почти такое же количество критически важных чипов, что и за тот же период в 2021 году.

Импорт технологий в Россию начинается с того, что американские производители микросхем продают свою продукцию международным дистрибьюторам. Согласно закону, производители микросхем не обязаны отслеживать, куда попадают их товары. Затем Россия обращается к международным дистрибьюторам, которые, согласно анализу NYT, находятся в Гонконге, Китае, Турции, Индии, Сербии и Сингапуре, чтобы поддерживать стабильные поставки технологий.

Некоторые из компаний-посредников являются частью давних сетей офшорных фирм, принадлежащих российским бизнесменам. Согласно анализу NYT, четыре подставные компании на улице Bonham Strand, 135, принадлежат олигархам, связанным с российским военно-промышленным комплексом.

Скорость, с которой подставные компании начали действовать, ошеломила западные регулирующие органы. Как только вычисляется один поставщик, на его месте появляются новые, иногда с тем же владельцем.

Важную роль играет Китай. Будучи ведущим мировым сборщиком электроники, он импортирует огромное количество западных компонентов и превращает их в бытовую электронику. Китайские фирмы могут легко направить эти поставки в Россию, говорят эксперты.

Китай стал доминирующим поставщиком микросхем в Россию. По данным Semiconductor Industry Alliance, через Китай проходит 29% всех полупроводников. Чипы F.P.G.A. в огромных количествах поступают к китайским производителям, которые устанавливают их в продукты, продающиеся по всему миру.