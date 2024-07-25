Как пишет Bloomberg, представитель Трампа Стивен Ченг заявил, что планы дебатов «не могут быть завершены, пока демократы официально не определятся относительно своего кандидата».

Команда экс-президента США Дональда Трампа отказалась от дебатов с вице-президентом Камалой Харрис после того, как кандидат от Демократической партии вызвала представителя республиканцев на запланированную ранее очную встречу.

«Было бы неуместно планировать события с Харрис, потому что демократы вполне могут изменить свое мнение», - утверждает Ченг.

Харрис ответила острой критикой на такую позицию команды Трампа. «Что случилось с «в любое время, в любом месте?» - написала она в соцсети X в ответ.

Демократы готовы фактически выдвинуть Харрис и ее неназванного вице-президента до 7 августа. Сейчас она является единственным объявленным кандидатом в президенты от Демократической партии и имеет поддержку почти всех ведущих партийных фигур.

В четверг вице-президент заявила, что «готова к дебатам с Дональдом Трампом» и обвинила его в «отступлении» от соглашения о мероприятии 10 сентября, организованного ABC News.

В издании напомнили, что 10 сентября должны были состояться вторые дебаты Байдена и Трампа. О них было договорено еще до выхода президента из гонки. Однако во вторник Трамп, хотя и согласился на дебаты с Харрис, вдруг заявил, что хочет сменить модератора - вместо ABC News он хочет консервативный и более благосклонный к нему Fox News.

25 июля Харрис официально заявила, что примет участие в президентских выборах.