Трамп отказывается от дебатов с Харрис Bloomberg
Команда экс-президента США Дональда Трампа отказалась от дебатов с вице-президентом Камалой Харрис после того, как кандидат от Демократической партии вызвала представителя республиканцев на запланированную ранее очную встречу.
Как пишет Bloomberg, представитель Трампа Стивен Ченг заявил, что планы дебатов «не могут быть завершены, пока демократы официально не определятся относительно своего кандидата».
«Было бы неуместно планировать события с Харрис, потому что демократы вполне могут изменить свое мнение», - утверждает Ченг.
Харрис ответила острой критикой на такую позицию команды Трампа. «Что случилось с «в любое время, в любом месте?» - написала она в соцсети X в ответ.
Демократы готовы фактически выдвинуть Харрис и ее неназванного вице-президента до 7 августа. Сейчас она является единственным объявленным кандидатом в президенты от Демократической партии и имеет поддержку почти всех ведущих партийных фигур.
В четверг вице-президент заявила, что «готова к дебатам с Дональдом Трампом» и обвинила его в «отступлении» от соглашения о мероприятии 10 сентября, организованного ABC News.
В издании напомнили, что 10 сентября должны были состояться вторые дебаты Байдена и Трампа. О них было договорено еще до выхода президента из гонки. Однако во вторник Трамп, хотя и согласился на дебаты с Харрис, вдруг заявил, что хочет сменить модератора - вместо ABC News он хочет консервативный и более благосклонный к нему Fox News.
25 июля Харрис официально заявила, что примет участие в президентских выборах.