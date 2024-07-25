В первый день мероприятия в поселке Суговушан и селе Талыш Агдеринского района были организованы кардиологические осмотры граждан. В рамках акции бригада специалистов НИИ кардиологии, в том числе кардиологи, медсестры и лаборанты провели медицинское обследование населения. Также была проведена электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ), экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови. Помимо этого, гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

После медицинских обследований для общественности Агдеринского района было организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также оказания первой помощи при повышенном артериальном давлении и сердечном приступе. Выступившая с подробной презентацией директор НИИ кардиологии Гюльназ Дадашева отметила, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из актуальных вопросов современной медицины. По словам директора Института, наиболее значительными поведенческими факторами риска болезней сердца и инсульта являются нездоровое питание, низкий уровень физической активности, а также такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем.