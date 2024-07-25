Армения ждет Турцию

Армения привержена выполнению всех договоренностей, достигнутых в рамках процесса нормализации отношений с Турцией, и ожидает от Анкары того же. Об этом армянским СМИ сообщили в Министерстве иностранных дел.

В армянском МИД пояснили, что Ереван ожидает аналогичной готовности и приверженности от Анкары, в том числе и по вопросу открытия сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта.

Что касается встречи специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, то в МИД отметили, что «общество узнает о сроках только при наличии четких договоренностей».