Из Турции в Россию доставили Серебрякова

Российские СМИ опубликовали видео, на котором Серебряков, сидящий за столом, смотрит в камеру, представляется и говорит, что он в феврале 2023 года «инициативно вышел» на администратора некоего паблика (его название вырезано) «с целью сотрудничества со спецслужбами Украины». По его словам, он начал общаться с неким Ильей — предположительно, сотрудником СБУ — и однажды встретился с ним в Стамбуле. После этого Серебряков забрал компоненты взрывного устройства в Рузском районе, а Илья «предложил ликвидировать офицера». Собрав взрывное устройство, Серебряков заложил его под автомобиль. Он утверждает, что ему обещали украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов.

В связи с подрывом автомобиля СК возбудил дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК) и о незаконном приобретении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК).

24 июля в Москве на Синявинской улице 24 июля взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, в который садились два пассажира, как минимум один из них серьезно пострадал при взрыве. По данным СМИ, машина принадлежала Андрею Торгашову. «Коммерсант» называл его офицером ГРУ. Глава МВД Турции вечером того же дня сообщил о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля. Им оказался Евгений Серебряков 1995 года рождения, уроженец Волгоградской области, как утверждают в российском МВД. Московский суд заочно арестовал Серебрякова по обвинению в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Серебряков был также объявлен в международный розыск.

По данным «Агентства», Серебряков выступал против войны в Украине еще до полномасштабного вторжения войск РФ в феврале 2022 года и участвовал в антивоенном митинге в Москве в 2014 году.