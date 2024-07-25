Бомбардировщики над Аляской: в Пентагоне заявили, что враги «испытывают» США
Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что российские и китайские бомбардировщики приблизились к побережью Аляски на расстояние 200 миль, впервые совместно подлетев так близко к территории США, пишет Politico.
Этот полет вызвал тревогу в Вашингтоне и Оттаве относительно того, что Пекин и Москва нашли новый способ работать вместе настолько близко к Северной Америке. Бомбардировщики отслеживались в течение большей части полета, и «это не стало для нас неожиданностью», сказал Остин.
Такие беспрецедентные действия РФ и Китая заставили США и Канаду поднять в воздух истребители F-35, F-16 и F-18. Этот перехват стал «первым случаем, когда мы видели, чтобы эти две страны летели вместе», заявил глава Пентагона.
«Москва и Пекин установили более глубокие военные отношения в последние годы, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В августе прошлого года они отправили 11 военных кораблей близко к Алеутским островам, что привело к развертыванию четырех американских эсминцев с управляемыми ракетами для отслеживания кораблей, оставшихся в международных водах», – напоминает министр.
Представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил журналистам в Пекине, что этот полет стал восьмым «совместным воздушным стратегическим патрулированием», осуществленным двумя странами с 2019 года, и что эти учения «не были направлены против какой-либо третьей стороны, соответствуют международному праву и практике и не связаны с текущей международной и региональной ситуацией».
Относительно того, какое сообщение посылает РФ и Китай этим полетом, то, как пишет «Голос Америки», американский министр ответил: «Я скажу вам, какое сообщение посылаем мы. И оно заключается в том, что мы собираемся быть начеку, мы начеку, и мы всегда будем начеку. Мы будем защищать нацию».
По словам Остина, если возникнет угроза для США, войска «будут действовать правильно». В то же время, говоря о том, испытывают ли противники США, глава Пентагона сказал, что они «всегда испытывают» Америку.