Бомбардировщики над Аляской: в Пентагоне заявили, что враги «испытывают» США

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что российские и китайские бомбардировщики приблизились к побережью Аляски на расстояние 200 миль, впервые совместно подлетев так близко к территории США, пишет Politico.

Этот полет вызвал тревогу в Вашингтоне и Оттаве относительно того, что Пекин и Москва нашли новый способ работать вместе настолько близко к Северной Америке. Бомбардировщики отслеживались в течение большей части полета, и «это не стало для нас неожиданностью», сказал Остин.

Такие беспрецедентные действия РФ и Китая заставили США и Канаду поднять в воздух истребители F-35, F-16 и F-18. Этот перехват стал «первым случаем, когда мы видели, чтобы эти две страны летели вместе», заявил глава Пентагона.