Американцы обратились к Баку и Еревану: «Настало время…»

Мир между Арменией и Азербайджаном «позволит раскрыть экономический потенциал Южного Кавказа», настало время для его подписания. С таким заявлением выступило посольство США в Армении.

Там говорится, что накануне старший советник Госдепа по переговорам на Кавказе Луи Боно и посол США в Армении Кристина Квин встретились с высокопоставленными должностными лицами Армении и обсудили усилия по установлению прочного и достойного мира между Ереваном и Баку.

«Настало время мирного соглашения, который позволит раскрыть социальный и экономический потенциал Южного Кавказа», - отметили в американском диппредставительстве.