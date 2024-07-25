Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:44

В условиях больших кризисов золото, как правило, – это самая надежная гавань для тех, кто теряет надежду на основные валюты и перестает верить в ценные бумаги инвесторов. В результате правительства, Центробанки, различные фонды и организации тоннами скупают золото, чтобы избежать рисков, давящих на финансовые рынки. Haqqin.az часто пишет о растущем в последнее время интересе инвесторов к золоту, который, как правило, ассоциируется с богатыми странами. Но времена меняются, и сегодня «презренный металл» все чаще скупают страны Африки, защищающие таким образом свои государственные резервы от возможных валютных потерь. Характерно, что одну из главных опасностей государства Черного континента, как, впрочем, и другие страны, видят в использовании Соединенными Штатами доллара как инструмента давления. Так, по сообщению новостной службы цифровой биржевой платформы Money Metals Exchange (MME), специализирующейся на операциях с драгоценными металлами, в этом году шаги по увеличению своих золотых резервов предприняли Зимбабве, Мадагаскар, Нигерия, Танзания, Уганда и Южный Судан. И хотя эти страны вряд ли можно причислить к категории богатых, другого выхода у них нет, поскольку они ясно осознают риски, связанные с растущим государственным долгом США.

Правда, точные объемы золота, которые намерены приобрести или уже приобрели в последние месяцы африканские правительства и Центробанки, являются коммерческой тайной. Как полагают эксперты, в целом объем закупок невелик, но он постоянно растет. И инвесторы уже не скрывают причину повышенного интереса к золоту. Как стало известно из анализа, проведенного The Washington Post, на данный момент финансовые санкции США против физических лиц, компаний и объектов собственности затронули в той или иной форме треть (!!) всех государств мира. Соединенные Штаты стали страной, которая вводит в три раза больше санкций, чем любое другое государство или международная организация. Но и это еще не все. По данным газеты, более 60 процентов стран мира с низким доходом находятся сейчас под финансовыми рестрикциями со стороны США. Только за предыдущий год администрация президента Байдена ввела санкции против более чем трех тысяч лиц, нанеся опосредованный ущерб странам, гражданами которых они являются. Так, в случае с Кубой санкции США затруднили доставку на остров жизненно необходимых медикаментов, в Сирии они препятствуют восстановлению страны после гражданской войны, а в Венесуэле способствовали экономическому упадку, который в три раза превышает по своим масштабам ущерб, нанесенный Соединенным Штатам в годы Великой депрессии.

Даже сами американцы часто проявляют недовольство политикой Вашингтона. Так, 6 июня бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что из-за угрозы введения санкций по любому непонятному политическому вопросу администрация Байдена сделала доллар самой неудобной в мире валютой. Более того, многие государства, особенно из числа не близких к США, открыто ищут пути для снижения зависимости от доллара, который, правда, сохраняет пока лидирующее положение, но теряет позиции с каждым днем. Дошло до того, что министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что снижение доли американских долларов в мировой экономике является одним из ее главных страхов. Это признание Йеллен сделала на слушаниях в Конгрессе США 9 июля, чем вызвала возмущение конгрессменов, поскольку еще два года назад министр финансов отрицала, что санкционная политика США против Российской Федерации может подорвать статус доллара и что у американской валюты как ведущей в мире еще долгое время не будет серьезных конкурентов. Сегодня же приходится констатировать, что в течение 2022-2023 годов темпы снижения доли доллара в международных расчетах резко ускорились (в 2023 году она составляла 58 процентов, тогда как в 2011 году – 73 процента). А в 2022 году доллар пережил стремительное падение своей рыночной доли как резервной валюты, что не в последнюю очередь стало следствием агрессивного использования экономических санкций.