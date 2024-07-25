Республиканцев застали врасплох

После того как Байден объявил об отказе от участия в президентской гонке, команде Трампа, обычно быстро реагирующей на новости о предвыборной кампании, потребовалось два часа на то, чтобы выпустить заявление с реакцией на решение американского лидера. Сам Трамп написал об этом в своей соцсети Truth Social раньше.

По словам старшего советника штаба экс-президента Джейсона Миллера, они были удивлены «скоростью, с которой избавились от Джо Байдена». При этом для них не было ничего удивительного в том, что в гонку вступила вице-президент Камала Харрис, отметил он. «Я лично думал, что это [выход Байдена из гонки] будет, возможно, на неделю позже. Я думал, что Джо Байден попытается встретиться с Биби», — пояснил Миллер, имея в виду визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.