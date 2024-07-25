ОАО «Азерэнержи» совместно с Государственным агентством занятости провело в Лачинском районе практический учебный курс «Эксплуатация гидротехнических сооружений» из четырех этапов. Цель курса — повысить уровень образования и профессионализма сотрудников малых гидроэлектростанций.

В курсе участвовали 36 работников, занятых на 9 малых гидроэлектростанциях, введенных в эксплуатацию в Лачинском районе. Среди них 7 человек были отобраны и трудоустроены из числа местных жителей. В целом 26 участников — вынужденные переселенцы из Лачинского района, и 19 из них вскоре будут обеспечены жильем от государства.

По окончании курсов, организованных «Азерэнержи», работникам вручили сертификаты. В этом участвовали сотрудники Госагентства занятости и спецпредставительства президента в Лачинском районе.