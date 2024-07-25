Курсы «Азерэнержи»: лачинцев обучают гидроэнергетике фото и видео
ОАО «Азерэнержи» совместно с Государственным агентством занятости провело в Лачинском районе практический учебный курс «Эксплуатация гидротехнических сооружений» из четырех этапов. Цель курса — повысить уровень образования и профессионализма сотрудников малых гидроэлектростанций.
В курсе участвовали 36 работников, занятых на 9 малых гидроэлектростанциях, введенных в эксплуатацию в Лачинском районе. Среди них 7 человек были отобраны и трудоустроены из числа местных жителей. В целом 26 участников — вынужденные переселенцы из Лачинского района, и 19 из них вскоре будут обеспечены жильем от государства.
По окончании курсов, организованных «Азерэнержи», работникам вручили сертификаты. В этом участвовали сотрудники Госагентства занятости и спецпредставительства президента в Лачинском районе.
Следует отметить, что в рамках реализации «Первой государственной программы по Большому Возвращению» на освобожденных территориях «Азерэнержи» ОАО создает «Карабахскую региональную электрическую сеть» и ООО «Зеленые энергетические электростанции». Это нужно для обеспечения надежного электроснабжения населения Карабаха и Восточного Зангезура, а также для постоянного трудоустройства местных жителей. В результате на сегодняшний день около 500 человек получили постоянную работу, причем большинство из них — жители освобожденных районов.
Курсы, проводимые Учебным центром «Азерэнержи» и структурами ООО «Зеленая энергия» в Лачине, а также процесс выдачи сертификатов аналогично проводятся и будут проводиться в Кельбаджаре, Зангилане и других районах.