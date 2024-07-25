Война в Украине привела к взлету экономики Северной Кореи

Так, ВВП КНДР в 2023 году вырос на 3,1%, что стало рекордным ростом с 2016 года. Тяжелая и химическая промышленность показали наибольшую динамику — они прибавили 8,1% год к году. В частности, в Северной Корее увеличилось производство первичных металлов, в том числе железа, стали, меди, никеля и алюминия, необходимых для производства оружия.

На фоне сближения с Россией и поставок российской армии более миллиона боеприпасов для войны в Украине экономика Северной Кореи начала резко восстанавливаться после трех лет сокращения. Информацию приводит Bloomberg согласно данным Центробанка Южной Кореи.

В то же время, согласно подсчетам Аналитического центра перспективных оборонных исследований (C4ADS), с августа прошлого года по январь 2024-го Северная Корея поставила России около 1,6 млн артиллерийских снарядов. При этом, по оценке южнокорейской разведки, это число может быть в три раза выше.

В Белом доме утверждали, что среди поставленных в Россию боеприпасов были баллистические ракеты. Москва и Пхеньян отрицали, что страны ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество». Однако в ходе визита в КНДР президента РФ Владимир Путин стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает, что Россия и КНДР немедленно окажут друг другу помощь, если одна из сторон подвергнется нападению и окажется в состоянии войны.

Хотя экономика Северной Кореи демонстрирует одни из самых высоких темпов роста с момента прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году, КНДР остается одной из самых бедных стран в мире. По данным агентства ООН, значительная часть ее населения страдает от нехватки продовольствия, лекарств и других предметов первой необходимости.