В мире «эпидемия» экстремальной жары

Миллиарды людей по всему миру сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары, последние дни по всему миру бьют рекорды по среднесуточной температуре, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Служба Евросоюза по изменению климата (Copernicus) объявила прошлое воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. После этого температура продолжила расти 22 и 23 июля «в том же диапазоне», уточнил Гутерриш.

«Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений... Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары», - отметил генсек ООН.

По данным Copernicus, Южному полушарию, где сейчас зима, не удается полностью компенсировать рост средней температуры. До этого рекордные температуры держались несколько дней в августе 2016 года. Однако в отличие от 2016 и 2023 годов нынешним температурным рекордам не помогает природное явление Эль-Ниньо, которое способствует жаре.