ATACMS ударили по военному аэродрому в Крыму
Ракетный удар нанесли по военному аэродрому «Саки» в Крыму, утверждает украинский Telegram-канал «Крымский ветер».
Источник канала рассказал, что ракеты поразили склад с боеприпасами и стоявшие на аэродроме самолеты.
Попадание по «Сакам» подтверждают источники ASTRA в экстренных службах Крыма. Утверждается, что ВСУ ударили по аэродрому ракетами ATACMS.
Кроме того, по информации ASTRA, ракета ATACMS поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе. По данным источников, в результате этих атак уничтожена РЛС и ранены двое российских военных.