В Китае стали делить юань на «грязный» и «чистый»

Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязным» они считают тот, который связан с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Такая позиция банков еще больше осложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще, рассказал генеральный директор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин.

Также китайские банки стали часто заявлять, что не желают принимать юани, купленные на подсанкционной Московской бирже. Но проблема шире ограничений против главной российской биржи, поскольку банки из КНР не хотят работать не только с юанем, купленным там, но и с любым юанем, имеющим российский след.

В КНР банки могут отказываться от операций с местной валютой при подозрении, что она была использована в сделках с российскими компаниями или физическими лицами.