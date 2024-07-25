В случае победы на выборах Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд и снять все ограничения на тип и модификацию поставляемого ВСУ оружия. Так считают бывший госсекретарь США Майкл Помпео и американский лоббист Дэвид Урбан.

Свои прогнозы относительно президентства Дональда Трампа Помпео и Урбан представили в колонке для The Wall Street Journal. По их мнению, Трамп будет продолжать поддерживать Украину, одновременно развивая американскую оборонную промышленность. Программа ленд-лиза, по их утверждению, позволит Украине занять у США столько средств, сколько ей нужно для приобретения американского оружия, и снизит нагрузку на американских налогоплательщиков.

Авторы отмечают, что никаких доказательств намерения Трампа склонить Украину к капитуляции нет. Напротив, во время своего президентства он снял запрет на поставки стране ракет Javelin. «В то время как Байден ввязался в войну из-за слабости, Трамп может восстановить мир с помощью силы», — говорится в материале.

Среди возможных шагов Дональда Трампа авторы материала также называют: развитие энергетического потенциала США, восстановление связи с Саудовской Аравией и Израилем для совместной работы против Ирана, расширение санкций в отношении России, увеличение размера военных расходов стран — членов НАТО до 3% ВВП.

В мае 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, однако на практике он не был применен ни разу.