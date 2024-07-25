Azercell Бизнес представляет решение «Управление мобильными устройствами»

Azercell Бизнес разработал инновационный продукт «Управление мобильными устройствами», направленный на усиление кибербезопасности своих корпоративных клиентов. Новое решение подходит для компаний, представляющих своим сотрудникам смартфоны, планшеты, терминалы и прочие мобильные устройства для выполнения рабочих задач удаленно.

Продукт включает в себя множество преимуществ, таких как обеспечение информационной безопасности, централизованная система управления и контроля над корпоративными устройствами и т.д. Таким образом, платформа «Управление мобильными устройствами» обеспечивает эффективное использование человеческих ресурсов в организации и способствует оптимизации внутренних затрат в целом:

Безопасность: возможность включать/отключать определенные функции устройства для обеспечения защиты конфиденциальных данных компании, немедленно удалять корпоративные данные с устройства или блокировать устройство в случае его утери или кражи;

возможность включать/отключать определенные функции устройства для обеспечения защиты конфиденциальных данных компании, немедленно удалять корпоративные данные с устройства или блокировать устройство в случае его утери или кражи; Контроль: централизованное управление, контроль местоположения, одновременное выполнение различных операций на нескольких устройствах, мониторинг отчетов об использовании в реальном времени, возможность легко загружать/удалять данные компании (файлы, приложения и т.д.)

централизованное управление, контроль местоположения, одновременное выполнение различных операций на нескольких устройствах, мониторинг отчетов об использовании в реальном времени, возможность легко загружать/удалять данные компании (файлы, приложения и т.д.) Дистанционное управление: оперативное выявление и устранение возможных неисправностей, применение различных правил к устройствам для предотвращения использования, не соответствующего политике компании.

Azercell Бизнес продолжит поддерживать деятельность своих корпоративных клиентов, предоставляя им продукты и инновационные решения, направленные на повышение их производительности.

Для получения подробной информации по решению «Управление мобильными устройствами»:

https://www.azercell.com/ru/corporate/iot/mobil-cihazlarin-idar-edilmsi.html