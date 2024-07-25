Теперь, совершая покупки в любом магазине Kontakt, вы получаете возможность бросить игральные кости на стенде «Шеш-Гоша». На этом стенде удачи:

Вы можете вернуть до 5, 25 и 100% стоимости товара, выбросив «шеш»;

И самое главное, выиграете автомобиль Toyota Corolla Cross, выбросив «Шеш-Гоша».

Да, вы правильно поняли! Настала ваша очередь стать обладателем главного подарка акции «Шеш-Гоша» этого года – последней модели Toyota Corolla Cross.

Следует отметить, что акция распространяется на покупки наличными, с разбивкой на 6 платежей, а также в рассрочку.

К тому же эта акция порадует всех, поскольку на этот раз возможность принять участие в акции получат и те, кто совершил покупку на сайте kontakt.az. Для этого вам необходимо заказать товар на сайте, зайти в магазин, чтобы получить товар, и тут же бросить игральную кость на стенде «Шеш-Гоша».

Итак, посетите любой ближайший к вам магазин Kontakt прямо сейчас, чтобы стать одним из тысяч счастливых клиентов сети. Ведь теперь от заветного автомобиля вас отделяют лишь две игральные кости!

Подробную информацию об акции можно найти здесь.