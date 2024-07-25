У Зеленского мир с Москвой сравнили со «сделкой с дьяволом»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался против потенциального мирного соглашения украинской стороны с Россией, сравнив возможное мирное соглашение с РФ со «сделкой с дьяволом». Об этом он заявил Associated Press.

«Оно [соглашение] может [привести к] заморозке [войны] на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию», - сказал Подоляк.

Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам визита в Китай заявил, что страну невозможно склонить к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Украина сама будет принимать какие-либо решения. Министр добавил, что это не просто дипломатические слова, а реальная позиция.