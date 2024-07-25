«Были совершены умышленные поджоги с целью повредить нашу инфраструктуру, и команды инженеров уже выехали на места, чтобы решить возникшие проблемы, – говорится в заявлении SNCF. – Мы запустим некоторое количество обычных поездов, но многие [высокоскоростные] придется отменить».

Оператор высокоскоростных железных дорог SNCF был вынужден остановить движение на значительной части территории страны после серии пожаров, совершенных в день начала Олимпийских игр, сообщает Financial Times.

Ночью было совершено «несколько актов вандализма» на магистралях железнодорожной сети TGV, связывающих Париж с атлантическим побережьем, севером и востоком страны, пояснила SNCF. По словам министра транспорта Патриса Вергрите, перебои в движении сохранятся в течение выходных. Они могут затронуть около 800 000 пассажиров, заявил гендиректор SNCF Жан-Пьер Фаранду. По его словам, было одновременно совершено три поджога и повреждены трубы, в которых проложены электрические кабели. Также рядом с местом возгорания были найдены горючие материалы.

В пятницу вечером в Париже должна состояться церемония открытия XXXIII Олимпийских игр. «Это просто ужасно, – сказала телекомпании BFMTV утром в пятницу министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера о поджогах на железнодорожных магистралях. – Нападение на Игры – это нападение на Францию».

Оператор поездов Eurostar сообщил о планирующихся задержках рейсов из Лондона в связи с падением напряжения на французской железнодорожной магистрали.