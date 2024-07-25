Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит вооружать Израиль, и не согласился на изменение политики, сообщает Middle East Monitor.

Шольц подчеркнул, что его правительство не поддержит призывы бойкотировать товары, услуги и продукты из Израиля, заявив: «Честно говоря, я нахожу такие требования отвратительными».

В апреле Германия столкнулась с обвинениями в высшем суде Организации Объединенных Наций в якобы «содействии совершению геноцида» против палестинцев в секторе Газа в сотрудничестве со своим военным и политическим союзником Израилем.

Международный суд отклонил просьбу Никарагуа выдать Германии чрезвычайные распоряжения о прекращении продажи оружия Израилю.