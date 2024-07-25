Тело юноши нашли в 70 километрах от канала

23 июля 2024 года на участке Самур-Апшеронского канала, проходящем через территорию села Гузунгышлаг Гусарского района, утонул Низам Рагимханов (2008 г.р.).

В пятницу, 26 июля, днем тело Рагимханова было обнаружено в воде и извлечено водолазами-спасателями Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям в 70 километрах от места утопления, после передано соответствующим органам.

Напомним, родители подростка обратились к haqqin.az, рассказав, что Низам вместе с родственником решил искупаться в канале. Подросток утонул, родственнику удалось выбраться из воды. Поиски тела продолжались несколько дней.