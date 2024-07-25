Сегодня исполняется 30 лет со дня создания Министерства молодежи и спорта. 26 июля 1994 года соответствующий указ подписал президент Азербайджана Гейдар Алиев.

В 2001 году министерство было переименовано в Министерство молодежи, спорта и туризма, а в 2006 году вновь стало структурой, занимающейся лишь делами молодежи и спорта.

За эти годы Минспорта возглавляли три человека – Абульфаз Гараев (1994-2006), Азад Рагимов (2006 – 2021) и нынешний министр Фарид Гаибов, назначенный в сентябре 2021 года.