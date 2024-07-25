Лондон и Берлин обсуждают создание ракет против ядерного оружия России

Великобритания рассматривает возможность разработки ракет дальнего радиуса действия, способных уничтожить ядерное оружие на территории России. Об этом сообщает The Times.

Великобритания дала понять, что будет работать с Германией над созданием оружия с дальностью действия около 3200 километров.

Министр обороны Британии Джон Хили в Берлине обсудил со своим немецким коллегой Борисом Писториусом проект по созданию оружия с дальностью действия около 3200 километров, так как Россия снижает порог применения тактического ядерного оружия. Союзники предполагают, что это оружие сможет долететь от Берлина до Москвы.

Согласно планам, эти ракеты дальнего радиуса действия будут размещены в Германии, заменив американские ракеты, которые будут развернуты там в ближайшие годы.