Россию призывают к олимпийскому перемирию

Российские депутаты разных созывов обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину и политическому руководству РФ, призвав установить перемирие в боевых действиях в Украине на время Олимпийских игр в Париже. Под обращением подписались уже около 40 человек.

В письме чиновники предлагают властям и лично президенту РФ продемонстрировать «приверженность миру и общечеловеческим ценностям», позволив продолжиться спортивной традиции, прописанной в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2000 года о соблюдении олимпийского перемирия государствами-членами ООН.

«Последуйте лучшим примерам человечности!» – резюмируют обращение депутаты.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.