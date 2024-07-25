Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:41

У многострадальной Венесуэлы появился шанс избавиться от одиозного своего правителя – Николаса Мадуро. В ближайшее воскресенье в этой стране будут проведены президентские выборы, на которых, если подсчет голосов будет проведен честно, лидер оппозиции должен победить Мадуро с разгромным счетом. Опросы дали такую картину. По данным Католического университета Каракаса, лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия получит 59,1 процента голосов, а Мадуро — 24,6 процента. Социологический центр Meganalisis предсказывает еще больший разрыв между оппозицией и властью - Уррутия, по его данным, может получить 72 процента, а Мадуро – всего лишь 12.

Такой немыслимый расклад происходит в Венесуэле впервые за 25 лет, с тех пор как к власти пришел неистовый Уго Чавес, а после его смерти Гавана, главный ментор Каракаса, поставила у власти Мадуро. Последний испытывает животный страх перед проигрышем. «У Венесуэлы будет 24 самых трудных дня в ее истории», - заявил он в начале июля. Разные подтасовки на выборах случались за эту четверть века неоднократно. Последние выборы в 2018 году, когда Мадуро был провозглашен победителем, также были частично сфальсифицированы. Но тогда лидеры оппозиции были или арестованы, или бежали из страны. Теперь совершенно иная ситуация. И непопулярному диктатору противостоит единый лидер оппозиции. Поразительная картина. Об Эдмундо Гонсалесе Уррутия еще месяц назад в Венесуэле мало кто знал. Общепризнанным лидером оппозиции была и остается Мария Корина Мачадо, которая получила на праймериз противников власти 92 процента голосов. Но ей запретили участие в выборах на 15 лет. И тогда она нашла замену в лице Уррутиа. Она могла бы остановить свой выбор на ком-то другом, и они тоже бы имели высокие рейтинги - такое неприятие вызывает у венесуэльцев Мадуро — нехаризматичный и туповатый лидер, который довел страну до полной разрухи. После его пришествия в 2013 году около 8 миллионов — четвертая часть венесуэльцев - эмигрировали из страны в государства Латинской Америки — Колумбию, Бразилию, Чили и в США. Нынешний 74-летний главный оппозиционер Гонсалес Уррутия - бывший дипломат. Со своим тихим спокойным голосом и бровками домиком он похож на сельского учителя, а не на глашатая и главаря, каким был Чавес. Венесуэла устала от такого рода вожаков, хоть в краповых беретах, хоть в сомбреро.

Мир внимательно наблюдает за тем, что будет происходить в этой латиноамериканской стране в ближайшие сутки. При таком огромном разрыве голосов осуществить масштабную фальсификацию властям будет непросто. Хотя ничего невозможного нет - ресурс метода широк. Мадуро может объявить о раскрытии заговора против него. Может, если победа Уррутии приведет к кровавым столкновениям между оппозицией и армией маргиналов ввести в стране чрезвычайное положение. Может начать войну против соседней Гайаны, две трети которой Каракас провозгласил своими землями, и тоже перенести голосование. Пока же в последние до выборов дни Марии Корине власти активно вставляли палки в колеса и даже покушались на ее жизнь. Так, в ряде штатов стали захватывать грузовики с оборудованием для митингов. «Каждый раз я не знаю, удастся ли мне взобраться на трибуну, и будут ли у меня работать микрофоны», - говорит Мария. А за неделю до выборов она обнаружила, что в ее автомобиле перерезан тормозной шланг. Однако оппозиция настроена оптимистично. Еще год назад она была деморализована и лишена надежды. Однако в этой кампании миллионы простых венесуэльцев собрались с духом, чтобы защитить свое право на выбор лидера. По всей стране впервые за четверть века были созданы гражданские комитеты, которые будут наблюдать за тем, чтобы соблюдались все правила на избирательных участках. Венесуэльские власти запретили участие наблюдателей на выборах от Европейского союза. Но в Венесуэлу за два дня до голосования прибыли четверо бывших президентов Латинской Америки - Висенте Фокс (Мексика), «Мирейя Москосо (Панама), Мигель Анхель Родригес (Коста-Рика) и Хорхе Кирога (Боливия). Также будут присутствовать несколько наблюдателей от ООН. Конечно, полностью покрыть страну своим взглядом они не смогут. И все же в их присутствии жуликоватым властям будет непросто осуществить масштабный подлог.

Венесуэльские эксперты пытаются представить, какие сценарии ждет Венесуэла. Даже если Уррутия победит, это вовсе не будет означать моментального слома антинародного режима. В лагере Мадуро большинство губернаторов и мэров крупных городов. Под его контролем Национальная ассамблея и вооруженные силы. Известный в стране политолог Роберто Патиньо предвидит, что в случае победы Гонсалеса Уррутии в стране могу начаться длительные переговоры между оппозицией и властями о политическом транзите. Он вспоминает, что такой опыт прошло Чили. Однако все помнят, каким был результат для диктатора Аугусто Пиночета. По обвинению испанского судьи в убийствах сограждан он был сначала арестован в Лондоне, где проходил лечение, потом помещен под многомесячный домашний арест, по возвращении в Чили лишен неприкосновенности, также был там неоднократно судим и в конце концов в возрасте 91 года сошел с ума и скончался. Государственных похорон и траура по нему не было. Отдельный вопрос - что предпримет Вашингтон после выборов в Венесуэле? До этого вся политика администрации Джо Байдена была направлена на умиротворение венесуэльского режима. Белый дом неоднократно грозил Мадуро возобновлением экономических и прежде всего нефтяных санкций, но это были пустые угрозы - Америке была нужна венесуэльская нефть. Каракасу предложили сделку: США снимают все сохраняющиеся санкции, а Венесуэла проводит честные выборы. Но Мадуро и собирался играть по таким правилам.