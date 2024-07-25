После освобождения своих территорий от оккупации Азербайджан стал значимым игроком на мировой арене. Баку поднимает актуальные вопросы, важные для всего человечества, и азербайджанские медиаресурсы, в частности, канал CBC TV, привлекают все больше международной аудитории. СВС TV теперь охватывает пространство Евразии, число подписчиков канала превысило 1 миллион!

Расширение границ

Аудитория СВС TV выходит за пределы Азербайджана, преимущественно состоя из русскоязычных зрителей из стран СНГ. Аналитика YouTube показывает, что более 40 млн просмотров в месяц и 60% зрителей YouTube-канала CBC TV Azerbaijan из России, что подтверждает его сильное присутствие на одном из крупнейших медиарынков Евразии. Зрители также есть из Украины - 7 млн, Узбекистана - более 3 млн, Казахстана, Кыргызстана, Израиля и Европы. Этот рост интереса обусловил ребрендинг YouTube-канала в CBC Евразия.

По-настоящему евразийский канал

Германия, Беларусь, Таджикистан, Азербайджан и США. Этот широкий спектр зрителей подтверждает универсальность эфирного наполнения канала и его способность удовлетворять разнообразные вкусы и предпочтения русскоязычной аудитории.

Стратегический контент и культурная дипломатия

Успех CBC TV Azerbaijan объясняется стратегическим контентом, который не только информирует, но и удовлетворяет культурные и эмоциональные потребности зрителей. Канал стал платформой для культурной дипломатии, где демонстрируется богатое наследие и современные достижения Азербайджана, а также дается слово представителям разных стран, народов и религий. Здесь поднимаются вопросы, о которых молчат зарубежные СМИ.

Особое внимание международных англоязычных телеканалов, таких как Russia Today, привлекли документальные фильмы CBC Azerbaijan о неоколониализме в Африке. Эти фильмы переводятся на английский язык и показываются на международных каналах. Высокий уровень профессионализма CBC отмечают зарубежные СМИ и пользователи социальных сетей.

Будущее CBC TV Azerbaijan

Миссия CBC TV Azerbaijan — закрепить свой статус ведущего евразийского вещателя — вполне достижима. Канал продолжает расширять свою аудиторию и влияние благодаря сильному контенту и стратегическому охвату. Путь от национального вещателя к международному медиаигроку стал значимым достижением. Широкая аудитория в России, Украине, Узбекистане и других странах подчеркивает успешное преобразование CBC TV Azerbaijan в ключевого игрока на медиарынке Евразии.